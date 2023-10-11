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Bolu'da fecii kaza: 1 Ölü 1 Yaralı

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Bolu'da fecii kaza: 1 Ölü 1 Yaralı
Bolu'da traktörden düşen kadın hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

Bolu'da traktörden düşen kadın hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

Bolu-Kıbrıscık kara yolunda ilerleyen Mustafa E. idaresindeki odun yüklü traktör, kontrolden çıktı.

Savrulan traktörden yola düşen sürücü ile eşi Arife E. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Arife E. kurtarılamadı.

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