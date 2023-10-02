  1. Anasayfa
  2. Yurttan
  3. Bolu'da Dram! Arı sokması sonucu öldü

Bolu'da Dram! Arı sokması sonucu öldü

Yayınlanma:
Bolu'da Dram! Arı sokması sonucu öldü
Merkeze bağlı Doğancı köyünde, bahçesinde bulunan kovanların bakımını yapan Mustafa Karakaya (45), arıların saldırısına uğradı.

Bolu'da arılar tarafından sokulan bir kişi hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Doğancı köyünde, bahçesinde bulunan kovanların bakımını yapan Mustafa Karakaya (45), arıların saldırısına uğradı.

Karakaya'nın eşinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri Karakaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak:Haber Kaynağı

Yurttan
Adana ve Hatay İçin Meteoroloji Uyarısı: Yoğun Yağış Bekleniyor!
Adana ve Hatay İçin Meteoroloji Uyarısı: Yoğun Yağış Bekleniyor!
Adanada korkutan deprem
Adanada korkutan deprem
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Unutulmaya Yüz Tutmuş Kültürü Canlandırıyor: Kocaeli Yerel Kültür Müzesi Yolda!
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Unutulmaya Yüz Tutmuş Kültürü Canlandırıyor: Kocaeli Yerel Kültür Müzesi Yolda!
Çayırova Alışveriş Festivali: Büyük İndirimler ve Eğlence Devam Ediyor!
Çayırova Alışveriş Festivali: Büyük İndirimler ve Eğlence Devam Ediyor!
Meteoroloji'den Kritik Uyarı: İç Anadolu'da Kuvvetli Yağış Geliyor! İç Anadolu'da Hangi İllerde Fırtına Alarmı Var?
Meteoroloji'den Kritik Uyarı: İç Anadolu'da Kuvvetli Yağış Geliyor! İç Anadolu'da Hangi İllerde Fırtına Alarmı Var?
Meteoroloji Uyarıyor! Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Batman, Siirt, Şırnak, Diyarbakır ve Malatya
Meteoroloji Uyarıyor! Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Batman, Siirt, Şırnak, Diyarbakır ve Malatya
Karadenizliler Dikkat' Bu Uyarı Sizin İçin: Fırtına Geliyor
Karadenizliler Dikkat' Bu Uyarı Sizin İçin: Fırtına Geliyor
Siirt Kurtalan'da Dicle Elektrik Saha Ekibine Saldırı
Siirt Kurtalan'da Dicle Elektrik Saha Ekibine Saldırı