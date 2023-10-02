Bolu'da Dram! Arı sokması sonucu öldü
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Merkeze bağlı Doğancı köyünde, bahçesinde bulunan kovanların bakımını yapan Mustafa Karakaya (45), arıların saldırısına uğradı.
Bolu'da arılar tarafından sokulan bir kişi hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Doğancı köyünde, bahçesinde bulunan kovanların bakımını yapan Mustafa Karakaya (45), arıların saldırısına uğradı.
Karakaya'nın eşinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri Karakaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yurttan