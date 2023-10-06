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Bolu Dağı'nda Sis Engeli

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Bolu Dağı'nda Sis Engeli
Türkiye'nin en önemli güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle Bolu kesiminde Abant Kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi ve Karanlıkdere, Düzce kesiminde ise Bakacak, Bıçkıyanı ve Kaynaşlı gişeleri mevkilerinde görüş mesafesi azaldı.

Türkiye'nin en önemli güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle Bolu kesiminde Abant Kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi ve Karanlıkdere, Düzce kesiminde ise Bakacak, Bıçkıyanı ve Kaynaşlı gişeleri mevkilerinde görüş mesafesi azaldı.

Bölgede görev yapan polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

Sis, Bolu ve Düzce kent merkezlerinde de etkili oldu.

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