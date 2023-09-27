Bodrum'da İklim Eylemleri İçin Büyük Adımlar: Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Taslakları

Bodrum'un çevresel sürdürülebilirliğe olan bağlılığı son zamanlarda bir kez daha ortaya çıktı. Bodrum Belediyesi tarafından öncülük edilen ve İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün koordinasyonunda düzenlenen atölye çalışmaları, bu hedefin önemli bir parçası oldu.

Bodrum Belediyesi'nin Katkıları

25-26 Eylül tarihleri arasında Herodot Kültür Merkezi'nde düzenlenen bu etkinlikte Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çelikkan başta olmak üzere, birçok önemli isim katılım gösterdi. İki gün süren yoğun çalışmalarda Bodrum için Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'nın temelleri atıldı ve planın yazılmasına başlandı.

Bodrum İçin Özel Bir Plan

Bodrum, kendi özelliklerine ve ihtiyaçlarına uygun bir plan hazırlama amacında. Bu amacı doğrultusunda; Su Yönetimi, Afet ve Risk Azaltma, Tarım ve Ormancılık gibi konular başta olmak üzere birçok temada toplantılar gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın İklim Taahhüdü

Belediye Başkanı Ahmet Aras, global bir taahhüt olan Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi'ni imzalayarak Bodrum'un çevre için ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu anlaşma ile Bodrum, karbon emisyonunu azaltma ve iklim değişikliğinin getirdiği zorluklara uyum sağlama hedefini benimsedi.

7 Tematik Toplantı ve Hedefler

2023 yazında, Dr. Zeynep Yöntem'in moderatörlüğünde gerçekleşen toplantılarda Bodrum Belediyesi'nin ilgili müdürlükleri ve diğer resmî kurumlarla birlikte belirlenen hedefler doğrultusunda çalışmalar yapıldı.

Sonuç olarak, Bodrum'un sürdürülebilir enerji ve iklim eylem planı için attığı bu adımlar, şehrin geleceği için büyük bir öneme sahip. Belediye ve diğer ilgili kurumların işbirliği ile Bodrum, ekolojik sürdürülebilirliği hedefleyen bir yol haritası oluşturma yolunda emin adımlarla ilerliyor.