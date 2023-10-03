Bodrum'da Halikarnas Balıkçısı 50.Ölüm Yıldönümünde Anılacak

Bodrum Belediyesi Kültür A.Ş. bünyesinde faaliyetlerine devam eden Bodrum Deniz Müzesi, 100. Yıl Cumhuriyet Etkinlikleri kapsamında Bilgi Yayınevi’nin iş birliği ve sponsorluğu ile çizer, çevirmen, yazar, rehber, tarihçi kimlikleriyle ülkemize zengin bir miras bırakmış Halikarnas Balıkçısı’nı 50. Ölüm Yıldönümünde bir dizi etkinlikle anacak.

Halikarnas Balıkçısı’na ait kişisel eşyaların, arşiv malzemesinin olduğu, kızı İsmet Kabaağaçlı Noonan’a ait özel koleksiyonu sergileyen ve Prof. Şadan Gökovalı ve koleksiyoncular tarafından son senelerde yapılan hibelerle hatırı sayılır bir Halikarnas Balıkçısı koleksiyonu ve arşivine sahip olmuş Bodrum Deniz Müzesi, Bilgi Yayınevinin iş birliğinde 13-14 ve 15 Ekim’de sunumlar, atölyeler, kent turları, belgesel gösterimi, Zülfü Livaneli ile söyleşi ve yayın dünyasına kazandırılan yeni çocuk kitabının tanıtım ve imza gününü içeren dolu dolu bir etkinlik programı paylaştı.

13-14 ve 15 Ekim 2023 Halikarnas Balıkçısı’nın 50. Ölüm Yıldönümüne özel hazırlanan program şu şekilde;

13 Ekim 2023, Cuma

10.00 Mezarı Başında Anma Programı-Gönültepe, Gümbet Mahallesi (Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü)

11.00 Çocuk Atölyesi "Mumlu Çini Kazıma Tekniği Atölyesi"

14.00 Kent Turu “Halikarnas Balıkçısı'nın Bitki Mirası"

18.00 Belgesel Gösterimi "Merhaba Merakkis”

14 Ekim 2023, Cumartesi

10.00 Kent Turu “Halikarnas Balıkçısı’nın Bitki Mirası”

13.30 Yetişkin Atölyesi “İllüstrasyona Merhaba: Halikarnas Balıkçısı ile Pastiş Resimleme Atölyesi” Ömer Durmaz

16.00 Sunum "Taşlaşmış kurular arasında bir Balıkçı" Dr. Cengiz Çevik

18.00 Bilgi Yayınevi “Mavi Sürgün” Özel Baskı Tanıtımı ve Söyleşi-Zülfü Livaneli Katılımıyla

15 Ekim 2023, Pazar

16.00 Kitap Tanıtımı ve İmza “Halikarnas Balıkçısı İle Yolculuklar, Büyülü Pusula” Ömer Ünal-OASIS Alışveriş ve Kültür Merkezi

Tüm etkinliklerin ücretsiz olarak gerçekleştirileceği program, 13 Ekim Cuma günü saat 10.00’da Halikarnas Balıkçısı’nın anıt mezarının bulunduğu Gönültepe’de, Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen anma töreniyle başlayacak. Ardından saat 11.00’de Bodrum Deniz Müzesinde çocuklara yönelik olarak hazırlanmış “Mumlu Çini Kazıma Tekniği Atölyesi” atölyesi devam edecek. Halikarnas Balıkçısı’nın çizim tekniklerinden biri olan mumlanmış kâğıt üzerine mürekkep kazıma tekniğinin tanınacağı çocuk atölyesine 7-11/12-18 yaş aralığındaki tüm çocuk ve gençler katılabilecek. Balıkçı’nın bu teknikle çalıştığı resimlemelerinden seçilen eserler, müze uzmanı eşliğinde tanıtılacak, yorumlanacak ve kâğıtlara uygulanacak. Okul saatlerine denk gelen ve 60 dakika sürecek atölye için öğrencileri ile katılmak isteyen okulların müze yönetimi ile iletişime geçmesi gerekecek.

Halikarnas Balıkçısı’nın botanik bilgisiyle kente kattıkları üzerinden kentteki mirasının izi 13 Ekim Cuma günü saat 14.00’te yeniden keşfedilecek. Halikarnas Balıkçısı’nın diktiği, günümüzde hala yaşayan ağaçların görüleceği; Bodrum’a getirdiği ve ektiği diğer bitkilerin görülüp tanınacağı kent turuna hem yetişkinler hem de çocuklar katılabilecek. Doğayla ve kentle uyumlanmaya Balıkçı’nın izinde bir tık daha yaklaşılacak olan kent turu etkinliği ücretsiz olacak. 120 dakika sürecek olan kent turu 14 Ekim Cumartesi günü saat 10.00’da yeniden tekrar edilecek. Eğitimci Hatice Orman rehberliğinde gerçekleşecek kent turu için için buluşma yeri Bodrum Deniz Müzesi olacak. Kontenjanın sınırlı olduğu kent turuna katılım göstermek için 444 00 48-4225 numaralı müze iletişim hattından ön kayıt yaptırılması gerekiyor.

“Merhaba Merakkis” Bodrum Deniz Müzesinde İkinci Gösterimde

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Özgür Kıyat’ın üstlendiği, Halikarnas Balıkçısı’nın 50. ölüm yıldönümü anısına hazırlanan “Merhaba Merakkis” belgeselinin ikinci gösterimi 13 Ekim Cuma günü saat 18.00’de Bodrum Deniz Müzesinde gerçekleşecek. Halikarnas Balıkçısı hayranlığıyla, Bodrum ve Bodrum kültürüne olan ilgisi ve sevgisiyle tanınan, genç yaşında Cevat Şakir’le yolu kesişen, izini süren, hatta çevreci yönünden etkilenerek Balıkçı’nın 100 yıl önce Bodrum’la buluşturduğu Bella Sombra ağacını İtalya’dan getirtip Gönül Tepesindeki mezarı başına diken sanatçı, uzun yıllardır özenle biriktirdiği “Halikarnas Balıkçısı” hikâyelerini “Merhaba Merakkis” isimli belgeselinde buluşturdu. “Merhaba Merakkis” Cevat Şakir’in Halikarnas Balıkçısı’na dönüştüğü yolculuğu zarif ve akıcı bir üslupla izleyiciye aktaracak. Katılımcılar, belgeselde Bodrum’da verdiği konserlerle ve bestelediği Aksona Zeybeği ile tanınan Özgür Kıyat’ın besteleri de dinleme fırsatı bulacak.

Etkinliklerin ikinci günü olan 14 Ekim Cumartesi günü saat 13.30’da Balıkçı’nın meşhur “merhaba”sıyla yola koyulacak resimleme atölyesinde, Balıkçı’nın sıkça kullandığı resim teknikleri üzerinden Bodrum çevresini eksene alan bir illüstrasyon çalışması yapılacak. 16 yaş ve üstü bireylerin katılım gösterebileceği atölyeden önce; akademisyen, araştırmacı yazar, müze müdürü, koleksiyoncu Ömer Durmaz, Cevat Şakir’in ressamlığı ve resimleme tekniğiyle ilgili bilgi verecek; pastiş (öykünme) eser üretimini anlatacak. Sınırlı kontenjanı olan atölyede, Cevat Şakir’in kullandığı mumlu mürekkep kazıma tekniğiyle Halikarnas’ın mitolojik hikâyelerine, deniz kültürüne, doğasına ve beldelerine yönelik vinyetler oluşturulacak. Ücretsiz gerçekleşecek atölye katılım için ön kayıt yaptırılması gerekecek.

14 Ekim Cumartesi günü saat 16.00’da Dr. Cengiz Çevik tarafından “Taşlaşmış Kurular Arasında Bir Balıkçı” sunumu Bodrum Deniz Müzesi’nde gerçekleşecek. Sunumda, her zaman taşlaşmış kurular arasında genç, coşkulu ve insan kalmayı başaran Balıkçı’nın yaşamı ve düşüncelerine bir yolculuk yapılacak.

Bilgi Yayınevi’nden “Mavi Sürgün”e Özel Baskı Tanıtım ve Söyleşi

Bilgi Yayınevi, aramızdan ayrılışının 50. yıldönümünde Halikarnas Balıkçısı anısına, onun Cevat Şakir Kabaağaçlı’dan Halikarnas Balıkçısı’na dönüşmesinin hikâyesini anlatan Mavi Sürgün kitabının ciltli, numaralandırılmış özel baskısını yaptı. Bu özel baskıya yazdığı sunuşla katkıda bulunan değerli sanatçımız Zülfü Livaneli ile bu baskının editörlüğünü üstlenen Özge İpek Esen, 14 Ekim 2023 Cumartesi günü saat 18.00’de Bodrum Deniz Müzesinde Halikarnas Balıkçısı ve Mavi Sürgün kitabı üzerine bir söyleşi gerçekleştirecek.

Ayrıca Bilgi Yayınevi tarafından programa özel “mini kitap” formatında basılan Halikarnas Balıkçısı “Denizin Çağırışı” kitabı etkinliklere katılanlara armağan edilecek.

Bodrum Deniz Müzesinin Yeni Yayını: “Halikarnas Balıkçısı İle Yolculuklar, Büyülü Pusula”

Bodrum Deniz Müzesi Yayınları’nın beşinci yayını ve yayınevinin ilk çocuk kitabı olarak okuyucuyla buluşacak olan “Halikarnas Balıkçısı İle Yolculuklar, Büyülü Pusula” kitabının tanıtımı ve imza günü 15 Ekim 2023 Pazar günü saat 16.00’da OASIS Alışveriş ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Türk fantastik çocuk edebiyatına birçok eser kazandırmış, çeşitli ödüller almış kitabın yazarı Ömer Ünal ile hem sohbet etmek hem de yeni yayını incelemek isteyen tüm kitapseverler tanıtım gününe davet ediliyor.

Ücretsiz olarak gerçekleşecek tüm etkinliklerin duyuruları ve ayrıntıları için Bodrum Deniz Müzesi sosyal medya hesapları ve web sitesi takip edilebiliyor. Ayrıca 444 00 48-4225 müze iletişim hattından müze ile iletişime geçilerek ön kayıtlar oluşturulabiliyor.