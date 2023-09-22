Bodrum'da Çiftçiye Destek! Bodrum Belediyesi Ücretsiz Fide Dağıtacak

Belediye Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda, her dönem olduğu gibi bu dönemde de kışlık fide desteği sağlanacak. Bodrum Belediyesi’nin kışlık sebze fideleri desteklemeleri için Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’ne başvuru yapılması gerekiyor. 4 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan fide dağıtımının son başvuru tarihi ise 27 Eylül Perşembe.

Başvuracak üreticilerin ikametgahının Bodrum ilçe sınırları içerisinde olması, üretim yaptığı arazisinin Bodrum ilçe sınırları içerisinde bulunması, üretici olduğunu belgelemesi (2023 vizeli ÇKS Belgesi, Ziraat Odası Çiftçi Belgesi, Pazarcı-Üretici Kimlik Kartı, TARKO Üyesi, Sulama Birliği Üyesi gibi üretim yaptığına dair en az bir belge) başvuru koşulları arasında yer alıyor.