Bodrum'a 2741 turist geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesini, Bahamalar ve Marshall Adaları bayraklı iki kruvaziyerle 2741 turist ziyaret etti. Santorini Limanı'nın ardından rotasını Bodrum'a çeviren 277 metre uzunluğundaki, Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" isimli dev gemi, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı.