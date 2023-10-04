  1. Anasayfa
  2. Yurttan
  3. Bodrum Gümbet'te Kapsamlı Temizlik Yapıldı

Bodrum Gümbet'te Kapsamlı Temizlik Yapıldı

Yayınlanma:
Bodrum Gümbet'te Kapsamlı Temizlik Yapıldı
Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 Ekim Salı günü Gümbet Mahallesinde mıntıka, yıkama, süpürme, çöp ve bahçe atığı toplama çalışması gerçekleştirildi. Sokak, cadde, sahil ve mesire alanları ile yol kenarlarında yapılan temizliğe 27 personel katıldı.

Bodrum Belediyesi tarafından turizm sezonunun bitmesiyle genel temizlik çalışmaları başlatıldı.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 Ekim Salı günü Gümbet Mahallesinde mıntıka, yıkama, süpürme, çöp ve bahçe atığı toplama çalışması gerçekleştirildi. Sokak, cadde, sahil ve mesire alanları ile yol kenarlarında yapılan temizliğe 27 personel katıldı.

Osman Nuri Bilgin Caddesi, Dayılar Sokak, Mistir Hadi Sokak, Büyük İskender Caddesi ve Adnan Menderes Caddesi’nde yapılan temizlikte 2 arazöz, 2 süpürge, 1 ahtapot, 1 kamyonet, 1 kepçe, 1 kamyon ve yol güvenliğinin sağlanması için acil müdahale aracı kullanıldı.

Genel temizlik çalışmaları Bodrum’un tüm mahallelerinde belirli bir plan dahilinde devam edecek.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, temizlik ekipleri tarafından çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtirken, “Mahallelerimizde genel temizlik çalışması gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda tüm mahallelerimizde faaliyetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz.” dedi.

Kaynak:Haber Kaynağı

Yurttan
Bodrum Belediyesi'nden Kışlık Fide Dağıtımı
Bodrum Belediyesi'nden Kışlık Fide Dağıtımı
Bodrum'da Halikarnas Balıkçısı 50.Ölüm Yıldönümünde Anılacak
Bodrum'da Halikarnas Balıkçısı 50.Ölüm Yıldönümünde Anılacak
Adana ve Hatay İçin Meteoroloji Uyarısı: Yoğun Yağış Bekleniyor!
Adana ve Hatay İçin Meteoroloji Uyarısı: Yoğun Yağış Bekleniyor!
Adanada korkutan deprem
Adanada korkutan deprem
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Unutulmaya Yüz Tutmuş Kültürü Canlandırıyor: Kocaeli Yerel Kültür Müzesi Yolda!
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Unutulmaya Yüz Tutmuş Kültürü Canlandırıyor: Kocaeli Yerel Kültür Müzesi Yolda!
Çayırova Alışveriş Festivali: Büyük İndirimler ve Eğlence Devam Ediyor!
Çayırova Alışveriş Festivali: Büyük İndirimler ve Eğlence Devam Ediyor!
Meteoroloji'den Kritik Uyarı: İç Anadolu'da Kuvvetli Yağış Geliyor! İç Anadolu'da Hangi İllerde Fırtına Alarmı Var?
Meteoroloji'den Kritik Uyarı: İç Anadolu'da Kuvvetli Yağış Geliyor! İç Anadolu'da Hangi İllerde Fırtına Alarmı Var?