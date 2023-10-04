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Bodrum Belediyesi'nden Kışlık Fide Dağıtımı

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Bodrum Belediyesi'nden Kışlık Fide Dağıtımı
Üreticilere destek olmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında çiftçilere düzenli olarak yapılan ve Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından bu yıl 5’incisi gerçekleştirilen fide hibesinde 120 bin kışlık sebze fidesi üretici ile buluştu.

Üreticilere destek olmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında çiftçilere düzenli olarak yapılan ve Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından bu yıl 5’incisi gerçekleştirilen fide hibesinde 120 bin kışlık sebze fidesi üretici ile buluştu.

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Mumcular Pazar Yerinde yapılan dağıtım etkinliğine, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, bölge muhtarları, ilgili belediye personeli ile üreticiler katıldı.

Kışlık fide hibe dağıtımında Bahçeyaka Mahallesi Tarım AR-GE ve Yerel Tohum Merkezi’nde yetiştirilen brokoli, karnabahar, lahana, pancar, turp, düz marul ve kıvırcık marul olmak üzere 7 çeşit fide, ÇKS’ye kayıtlı 120 üreticiye ve evde kendisi için üretim yapan ve hibeden yararlanmak isteyen onlarca vatandaşa ücretsiz olarak dağıtıldı.

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Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nden sorumlu Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, gerçekleştirilen hibe programında şunları söyledi:

“2019 Eylül ayında Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın önderliğinde Mumcular bölgesinde Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün kuruluşunu gerçekleştirdik. Bu aradan geçen 4 yılda Bodrum'da tarımın nasıl içerisinde olabileceğimizle alakalı çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar sonucunda bir tarımsal kalkınma kooperatifinin kurulma gerekliliği ortaya çıktı. Bugün geldiğimiz noktada Bodrum Belediyesi üreticiye katkı sunacak her türlü ürününü ve malzemesini kendi kendine üretiyor ve ekonomik koşullar altında ezilen üreticiye ciddi desteklemeler sunuyor. Bununla ilgili başta Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzün teknik, idari ve emekçi personelinin katkısının büyük olduğunu ifade etmek isterim. Bu yolda önümüzü açan Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın da rolü çok büyük, kendisine şükranlarımı sunuyorum.”

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Üreticilerden İsmail Özgeldi belediyenin bu hizmetinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, “Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü sayesinde ilk defa bahçeme toprak analizi yapıldı. Bu analiz yapılmasaydı bahçemde ekilen fidanların hiçbiri iyi olmayabilirdi. Önce toprak analizi yapılacak, ondan sonra hangi gübre verilmesi gerekiyorsa verilecek. Ben kendi çapımda üretiyorum ve bu gerçekten çok büyük bir iyilik.” diye konuştu.

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Fidelerini teslim alan üreticiler, düzenli olarak gerçekleştirilen etkinlikten memnuniyetlerini dile getirirken belediyenin üretici destekleri kapsamında gerçekleştirmiş olduğu yardımlar dolayısıyla teşekkür etti.

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