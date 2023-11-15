Bitlis Tanıtım Günleri: İstanbul’da Bir Anadolu Harikası

Tarihi ve modernin kesişim noktası İstanbul, bu Kasım ayında Atatürk Havalimanı'nın dönüşümüne tanıklık edecek. Bir zamanlar uluslararası uçuşların merkezi olan bu alan, şimdi Bitlis Tanıtım Günleri ile kültürel bir canlanma yaşayacak. 16-19 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek bu etkinlik, Anadolu'nun kalbi Bitlis'ten İstanbul'a bir köprü kuracak.

Bitlis, Türkiye'nin ceviz başkenti olarak kabul ediliyor ve Bitlis Günleri bu nadide ürünün çeşitliliğini ve kalitesini İstanbullularla buluşturmayı amaçlıyor. Bitlis cevizi, sadece bir yemiş değil, aynı zamanda bir kültür simgesi. Yüzyıllar boyunca Anadolu topraklarında yetişen ceviz ağaçları, Bitlis'in volkanik topraklarından aldıkları besinlerle eşsiz bir tat ve kalite sunuyor. Cevizin oluşumu, tıpkı Bitlis'in kendisi gibi, sabır ve zaman istiyor. Cevizin faydaları çok yönlü; kalp sağlığından, beyin fonksiyonlarının desteklenmesine kadar pek çok alanda önemli rol oynuyor. Bitlis cevizi, zengin omega-3 içeriği ve benzersiz aromasıyla diğer cevizlerden ayrılıyor.

Bitlis'in eşsiz lezzeti büryan, özel pişirme teknikleri ve benzersiz tatlarıyla Bitlis Günleri'nde yerini alacak. Bitlis’in bağrından çıkan bu eşsiz yemeğin, Selçukluların sofralarından başlayıp Osmanlı saray mutfağına kadar uzanan serüvenini tadarken, büryanın nasıl bir Bitlis geleneği haline geldiğini ve her lokmasında yüzlerce yıllık bir mirası nasıl barındırdığını anlatacağız. Geleneksel tandırlarda pişirilen büryanın hikâyesi ziyaretçilere aktarılacak.

Bitlis'ten gelen sanatçılar ve zanaatkarlar, Atatürk Havalimanı'nda kendi eserlerini sergileyecekler. Bitlis'in el dokuması halılarından oyma sanatına kadar, ziyaretçiler Anadolu'nun bu köklü şehrini tüm renkleriyle deneyimleme fırsatı bulacaklar.

Bitlis Günleri'ne Davetlisiniz

İstanbul'daki bu dört günlük kültür şöleni, Bitlis’in tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmek isteyen herkes için benzersiz bir fırsat sunuyor. Etkinlik, Atatürk Havalimanı, Atatürk Kültür Merkezi'nde canlı müzik performansları, yöresel lezzetler ve el sanatları atölyeleri ile ziyaretçilerini bekliyor.

Etkinlik Detayları:

• Tarih: 16-19 Kasım 2023

• Yer: Atatürk Havalimanı, Atatürk Kültür Merkezi

Bu Kasım, Atatürk Havalimanı'nda Bitlis'in tarihini, lezzetini ve kültürünü keşfedin. Bitlis Tanıtım Günleri, İstanbul'un kalbinde Anadolu'nun zenginliğini yaşamak için sizi bekliyor.