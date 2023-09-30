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Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 31 kişi gözaltında

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Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 31 kişi gözaltında
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 31 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 31 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda 5,5 kilogram esrar, 1 kilogram reçine esrar ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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