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Aydın'da sikke ele geçirildi

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Aydın'da sikke ele geçirildi
Jandarma ekipleri, başka suçtan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Ş'yi Baklaköy Mahallesi'nde yakaladı. Aydın'ın Köşk ilçesinde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 8 gümüş sikke ile yüzük ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, başka suçtan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Ş'yi Baklaköy Mahallesi'nde yakaladı. Aydın'ın Köşk ilçesinde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 8 gümüş sikke ile yüzük ele geçirildi.

N.Ş'nin üst aramasında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 8 gümüş sikke ile yüzük bulundu. N.Ş, işlemin ardından cezaevine gönderildi.

Yüzük ve sikkeler ise Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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