Aydın'da geniş çaplı uyuşturucu operasyonu: 48 kişi yakalandı
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Aydın'da geniş çaplı uyuşturucu operasyonu: 48 kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yürütülen çalışma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 48 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yürütülen çalışma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Aramalarda 2 kilo 200 gram esrar, 1 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar kokain, hassas terazi, uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ile 2 tüfek ele geçirildi.
Operasyonda 48 şüpheli gözaltına alındı.
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