Artvin'de Kuduz Salgını Nedeniyle Üç Köy Karantinaya Alındı

Artvin'in Arhavi ilçesinde son zamanlarda yaşanan trajik bir olay, halk arasında büyük bir endişe yarattı. Bir köpeğin sahibini ısırması sonrasında, bu köpeğin kuduz olduğunun tespit edilmesiyle birlikte üç köy karantina altına alındı.

Köpeğin Saldırısıyla Başlayan Olaylar Zinciri

Yolveren köyünde yaşayan M.G. isimli 70 yaşındaki vatandaş, sahibi olduğu köpeğin ani saldırısına uğradı. Bu saldırı sonucu vücudunda çeşitli yaralar meydana gelen M.G., tıbbi yardım almak üzere hastaneye başvurdu. Tedavi edilen M.G., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Ancak köpeğin hemen ardından ölmesi, veterinerlerin dikkatini çekti.

Kuduz Teşhisiyle Karantina Kararı

Yolveren köyündeki bu olayın ardından köpeğin ölümünden şüphelenen veterinerler, köpeği incelemek üzere Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderdi. Yapılan tetkikler sonucu köpekte kuduz teşhisi konuldu. Bu teşhisin ardından Yolveren köyü ve çevresindeki Kavak ile Ulaş köyleri, hayvan hareketlerinin yakından takip edilmesi adına 6 ay süreyle karantinaya alındı.

Bölgede Alınan Önlemler ve Çalışmalar

Karantina kararı alındıktan sonra, bu üç köye hayvan girişi ve çıkışı tamamen yasaklandı. Yetkililer, bölgede bulunan tüm köylülerin sağlığını korumak ve olası bir salgını önlemek adına hızla çalışmalara başladı.