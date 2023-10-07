Artvin'de Ayı Saldırısı

İlçeye bağlı Cevizli köyünün Derekenarı mevkisinde hayvanlarını otlatan Mustafa Bilen'e (81) ayı saldırdı. Artvin'in Şavşat ilçesinde ayı saldırısında yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Bilen'in sesini duyan komşusu Kenan Atabek ve diğer köy sakinleri olay yerine gitti.

Vatandaşların bağırışlarına rağmen yaşlı adama saldırmaya devam eden ayıyı, Atabek av tüfeği ile ateş ederek öldürdü.

Vücudunun farklı yerlerinden yaralanan Bilen, ambulansla kaldırıldığı Şavşat Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Bilen'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.