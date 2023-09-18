Arı Sokması Sonucu Samsun’da Genç Kız Hayatını Kaybetti

Samsun’un Canik ilçesinde meydana gelen trajik olayda, 17 yaşındaki Melike Güldaş, arı sokması sonucu hayatını kaybetti.

Aniden Rahatsızlandı

Uluçayır Mahallesi'nde yaşayan Melike Güldaş, arı tarafından sokulduğu için Asarcık Devlet Hastanesi'ne başvurdu. İlk müdahalesi yapılan ve serum takılan Güldaş, hastaneden taburcu edildi. Ancak kısa bir süre sonra durumu kötüleşti.

Hastaneye Yetiştirilemedi

Güldaş'ın rahatsızlanması üzerine, sağlık ekipleri tarafından Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kız kurtarılamadı.

Soruşturma Başlatıldı

Melike Güldaş'ın vefatının ardından konuyla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Yetkililer, Güldaş'ın neden ilk müdahalenin ardından taburcu edildiği ve sonrasında ne olduğu konusunda incelemelerini sürdürüyor.

Bu üzücü olay, arı sokmalarının ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle yaz aylarında daha sık rastlanan bu tür vakalara karşı vatandaşlar uyarılıyor.