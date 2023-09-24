Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü
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Sütleğen Mahallesi Sinekçi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Sütleğen Mahallesi Sinekçi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 2 uçak, 6 arazöz, iş makinesi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sütleğen Mahallesi'nden yaklaşık 100 kişi de söndürme çalışmalarına destek verdi.
Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürülen yangında, 20 dönüm zirai alan zarar gördü.
Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.
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