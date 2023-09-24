Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü

Sütleğen Mahallesi Sinekçi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.