  1. Anasayfa
  2. Yurttan
  3. Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü

Yayınlanma:
Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü
Sütleğen Mahallesi Sinekçi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Sütleğen Mahallesi Sinekçi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 2 uçak, 6 arazöz, iş makinesi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sütleğen Mahallesi'nden yaklaşık 100 kişi de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürülen yangında, 20 dönüm zirai alan zarar gördü.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

Resmi İlanlar
SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yurttan
Muğla'da Baraj Su Seviyeleri Alarm Veriyor: Bodrum ve pek çok ilçe susuz kalabilir
Muğla'da Baraj Su Seviyeleri Alarm Veriyor: Bodrum ve pek çok ilçe susuz kalabilir
Zeki Müren’in Mirası: Bir Efsane, İki Vakıf ve Yüzlerce Hayat!
Zeki Müren’in Mirası: Bir Efsane, İki Vakıf ve Yüzlerce Hayat!
Deprem Riski En Düşük İller: Nerede Yaşamak Daha Güvenli? Prof. Dr. Ercan'dan Bomba Açıklamalar!
Deprem Riski En Düşük İller: Nerede Yaşamak Daha Güvenli? Prof. Dr. Ercan'dan Bomba Açıklamalar!
Bursa'da Suya Yüzde 19 Oranında Zam Kararı Alındı
Bursa'da Suya Yüzde 19 Oranında Zam Kararı Alındı
Artvin'de Kuduz Salgını Nedeniyle Üç Köy Karantinaya Alındı
Artvin'de Kuduz Salgını Nedeniyle Üç Köy Karantinaya Alındı
Muğla'nın Ortaca İlçesinde 35 Kilogramlık Vazo Hırsızı Yakalandı
Muğla'nın Ortaca İlçesinde 35 Kilogramlık Vazo Hırsızı Yakalandı
İzmir'de 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' 4 Bin Katılımcıyla Rekor Kırdı
İzmir'de 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' 4 Bin Katılımcıyla Rekor Kırdı
Çorum İskilip'de Şarampole Devrilen Otomobilde 1 Ölü, 3 Yaralı
Çorum İskilip'de Şarampole Devrilen Otomobilde 1 Ölü, 3 Yaralı