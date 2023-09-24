Antalya'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Aksu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı. Sinan Turgut (36) idaresindeki 07 S 2159 plakalı otomobil, Güzelyurt Mahallesi Şehit Komando Er Mustafa Göktürk Caddesi'nde M.K. yönetimindeki 07 ABA 233 plakalı otomobille çarpıştı.