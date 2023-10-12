  1. Anasayfa
  2. Yurttan
  3. Antalya'da Kafes operasyonu: 19 kişi tutuklandı

Antalya'da Kafes operasyonu: 19 kişi tutuklandı

Yayınlanma:
Antalya'da Kafes operasyonu: 19 kişi tutuklandı
Antalya'da organize suç örgütüne yönelik "Kafes" operasyonunda yakalanan 39 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Antalya'da organize suç örgütüne yönelik "Kafes" operasyonunda yakalanan 39 şüpheliden 19'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sedat Şahin suç örgütü ile bağlantılı olduğu belirtilen bir şebekeye yönelik, bazı adreslere yaptığı eş zamanlı operasyonda 39 şüpheliyi yakaladı.

Bu kişilerin bulunduğu adreslerdeki aramalarda 15 tabanca, 21 tabanca şarjörü, 2 av tüfeği, 1359 tabanca fişeği, 44 av tüfeği fişeği, çok sayıda çek ve senet ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adliyeye çıkartılan şüphelilerden 10'u cumhuriyet savcılığında ifadeleri alınarak salıverildi. Savcılıkça nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen diğer şüphelilerden 19'u tutuklandı, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Ekim'de 31 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kafes Operasyonu" ile 39 organize suç yapısının çökertildiğini, 307 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

Kaynak:Haber Kaynağı

Yurttan
Bodrumspor Yelken Kulüp Tesisi Açıldı
Bodrumspor Yelken Kulüp Tesisi Açıldı
Bodrum'a 2741 turist geldi
Bodrum'a 2741 turist geldi
Ankaralılar Dikkat! EGO’dan Bomba Güzergah Açıklaması: İşte Değişen Hatlar!
Ankaralılar Dikkat! EGO’dan Bomba Güzergah Açıklaması: İşte Değişen Hatlar!
Emekli NASA astronotu Hatay'da öğrencilerle buluştu
Emekli NASA astronotu Hatay'da öğrencilerle buluştu
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem korkuttu
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem korkuttu
50 Yaş Üstüne Sürpriz: Bedava Gezeceksiniz! Tarihi Yerleri Ücretsiz Keşfetme Fırsatı! Kimler Katılabilir?
50 Yaş Üstüne Sürpriz: Bedava Gezeceksiniz! Tarihi Yerleri Ücretsiz Keşfetme Fırsatı! Kimler Katılabilir?
Öğrenci Konaklama Krizi: Kiralık Evler Ulaşılmaz Oldu!
Öğrenci Konaklama Krizi: Kiralık Evler Ulaşılmaz Oldu!
Artvin'de Ayı Saldırısı
Artvin'de Ayı Saldırısı