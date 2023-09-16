Antalya Konyaaltı Sahili'nde 'Uluslararası Kıyı Temizleme Günü' Coşkuyla Kutlandı

Antalya'nın ünlü Konyaaltı Sahili, Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) öncülüğünde, öğrenci ve gönüllülerin katılımıyla gerçekleşen bir temizlik etkinliğine ev sahipliği yaptı. Etkinlik, yılda iki kez düzenlenen ve bu yıl "Uluslararası Kıyı Temizleme Günü" ile çakışan bir organizasyondu.

Deniz Temiz Derneği Antalya Şube Başkanı İzzet Ünlü, 2014 yılından bu yana Antalya'da faaliyet gösterdiklerini ve yılda iki kez sahil temizliği düzenlediklerini belirtti. Ünlü, "Bu etkinlik global olarak gerçekleştiriliyor ve biz de Antalya olarak bu önemli günde yerimizi aldık. Destekleyen herkese teşekkür ederiz." dedi.

Temizlik etkinliğine 150 kişi karada, 10 dalgıç ise deniz dibinde katılarak destek verdi. Etkinlikte, sahilden ve denizden takma diş, çorap, çakmak, pet şişe ve çok sayıda sigara izmariti toplandı.

İzzet Ünlü, "En çok rastladığımız atık türü sigara izmariti. İspanya'da sahillerde sigara içmek yasak. Ülkemizde de benzer bir bilinç oluşturmak için çalışmalıyız," şeklinde konuştu.

Dalgıç Osman Kutlu, dalış sektöründe yıllardır eğitim verdiğini ve deniz altındaki kirliliğin giderek azaldığını belirtti. "Denizlerimizi temiz tutmanın en iyi yolu, genç nesillere bu bilinci aşılamak," dedi Kutlu.

Öğrenci ve gönüllülerin coşkuyla katıldığı temizlik etkinliği, Konyaaltı Sahili'nde yankı buldu. Organizatörler, etkinliğin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini açıkladılar.