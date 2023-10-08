Ankaralılar Dikkat! EGO’dan Bomba Güzergah Açıklaması: İşte Değişen Hatlar!

Ankara'nın kalbi olan EGO Genel Müdürlüğü, Ankaralılar için yeni bir güzergah değişikliği hakkında önemli bilgilendirmelerde bulundu. Belirtilen tarihlerde seyahat edecek vatandaşların bu değişikliklere dikkat etmeleri gerekmekte.

EGO Genel Müdürlüğü'nden Önemli Duyuru

EGO Genel Müdürlüğü, başkentin taşımacılık hizmetlerinde yeni bir rota değişikliği olduğunu duyurdu. 10-11 Ekim tarihleri arasında 1790 sokakta inşa edilecek olan kule vinç sebebiyle belirtilen güzergahta değişikliğe gidilmiştir.

111 Bilkent-Bilkent Metro Hattında Güzergah Değişikliği

Bilkent-Bilkent metro hattını sıkça kullanan Ankaralı vatandaşlar, 10 Ekim 2023 tarihinden itibaren değişen rotalarını takip edecekler. Bu değişiklikle, otobüsler 1790 Sokak, 1793 Sokak, 1637 Cadde ve 1800 Sokak üzerinden hizmet verecek. EGO'nun resmi açıklamasında, "1790 sokakta yapılacak olan kule vinç çalışması nedeniyle, 10-11 Ekim tarihlerinde 111 numaralı Bilkent-Bilkent metro istasyon hattında trafiğe kapanma olacaktır. Otobüslerimiz belirtilen alternatif güzergahlardan hizmet sunmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

539 Numaralı Hat için Yeni Rota Bilgilendirmesi

EGO Genel Müdürlüğü'nün bir diğer önemli açıklaması ise 539 numaralı hattın güzergahında yaşanacak değişiklikler hakkında oldu. 9 Ekim 2023'ten itibaren, bu hatta Yeşilova Mahallesi Destek Sokak ve Selimiye Caddesi'ne servis sağlanacak. Güzergahta bazı durakların kaldırıldığı belirtilirken, vatandaşlardan gelen yoğun istek doğrultusunda bu değişikliğin gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı.