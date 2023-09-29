Ankara Mamak’ta binada doğal gaz patlaması sonucu 1 kişi öldü

Alınan bilgiye göre, Küçük Kayaş Mahallesi 1856 Sokak'taki bir apartmandan sabah 07.10 sularında patlama sesi duyuldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevre güvenliği aldı. İtfaiye ekipleri ise patlamanın ardından çıkan yangına müdahale etti.

Patlamanın yaşandığı giriş kattaki evinde bulunan Fatma Köse'nin hayatını kaybettiği belirlendi.