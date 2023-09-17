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Anadolu Otoyolu'nda Kontrolden Çıkan Panelvan Bariyere Çarptı: 1'i Çocuk 3 Kişi Yaralandı

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Anadolu Otoyolu'nda Kontrolden Çıkan Panelvan Bariyere Çarptı: 1'i Çocuk 3 Kişi Yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı. Salih S. yönetimindeki 34 LK 9977 plakalı panelvan, Gölyaka gişeleri mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı. Salih S. yönetimindeki 34 LK 9977 plakalı panelvan, Gölyaka gişeleri mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Kaza ihbarını alan sağlık, polis ve Karayolları ekipleri olay yerine hızla intikal etti. Yaralılar E.A. (8), Hülya A. (34) ve Zeliha S. (55), ilk müdahaleleri kaza yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Otoyolun emniyet şeridi, kaza yerine ulaşan Karayolları ekipleri tarafından dubalarla çevrildi. Böylece diğer sürücülerin güvenliği de sağlanmış oldu. Yaralıların hastanelerdeki tedavileri devam ederken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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