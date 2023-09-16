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Alanya'da silahlı kavga: 1 ölü

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Alanya'da silahlı kavga: 1 ölü
Antalya'nın Alanya ilçesinde, borç meselesinden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Saray Mahallesi'nde Seymen Coşkun (20) ile A.Y. ve E.C.A. arasında iddiaya göre borç meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Büyüyen tartışma sırasında A.Y, tabancayla ateş ettiği Coşkun'u göğsünden yaraladı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, borç meselesinden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Saray Mahallesi'nde Seymen Coşkun (20) ile A.Y. ve E.C.A. arasında iddiaya göre borç meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Büyüyen tartışma sırasında A.Y, tabancayla ateş ettiği Coşkun'u göğsünden yaraladı.

A.Y. ile E.C.A. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi yönlendirildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Coşkun, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.Y. ve E.C.A. tutuklandı.

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