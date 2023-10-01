Alanya'da Korkutan Görüntü: 2 Hortum Oluştu

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde 2 hortum oluştu. İlçede yer yer etkili olan yağış sırasında Hacımehmetli Mahallesi açıklarında aynı anda 2 hortum oluştuğu görüldü.

Hortum herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirdi.

Kentin farklı noktalarından görülen hortumlar vatandaşlar tarafından da cep telefonlarıyla kaydetti.