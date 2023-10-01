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Afyonkarahisar'da Lezzet Festivali sona erdi

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Afyonkarahisar'da Lezzet Festivali sona erdi
Afyonkarahisar'da "5. Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali" sona erdi. Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'ndeki festival, üçüncü gününde söyleşi, Cumhuriyet'in 100. yılına özel 100 metrelik sucuk gömme ve çeşitli etkinliklerle devam etti.

Afyonkarahisar'da "5. Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali" sona erdi. Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'ndeki festival, üçüncü gününde söyleşi, Cumhuriyet'in 100. yılına özel 100 metrelik sucuk gömme ve çeşitli etkinliklerle devam etti.

Pişirilen sucuk festivale katılan vatandaşlara ikram edildi.

Festivale sponsor olan firmalar, katılımcılara, başta kentin yöresel lezzetleri sucuk ekmek ve döner olmak üzere, hamur işleri ve farklı yemekler ikram etti.

Festival, gün boyu farklı etkinlikler ve konserle devam etti.

Kaynak:Haber Kaynağı

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