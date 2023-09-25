  1. Anasayfa
  2. Yurttan
  3. Afyonkarahisar'da Kaza: 1 kişi öldü

Afyonkarahisar'da Kaza: 1 kişi öldü

Yayınlanma:
Afyonkarahisar'da Kaza: 1 kişi öldü
Afyonkarahisar'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

İ.U idaresindeki 41 SU 160 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolu Osman köyü yakınlarında B.A'nın kullandığı 03 HL 625 plakalı mısır silajı yüklü traktörün römorkuna çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan S.U. olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü İ.U yaralandı.

Yaralı İ.U, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak:Haber Kaynağı

Yurttan
Kuşadası'na Turist Akını: 7 kruvaziyerle 8 bin 370 turist geldi
Kuşadası'na Turist Akını: 7 kruvaziyerle 8 bin 370 turist geldi
İzmir Bayraklı'da Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 3 Yaralı
İzmir Bayraklı'da Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 3 Yaralı
Muğla'da Baraj Su Seviyeleri Alarm Veriyor: Bodrum ve pek çok ilçe susuz kalabilir
Muğla'da Baraj Su Seviyeleri Alarm Veriyor: Bodrum ve pek çok ilçe susuz kalabilir
Zeki Müren’in Mirası: Bir Efsane, İki Vakıf ve Yüzlerce Hayat!
Zeki Müren’in Mirası: Bir Efsane, İki Vakıf ve Yüzlerce Hayat!
Deprem Riski En Düşük İller: Nerede Yaşamak Daha Güvenli? Prof. Dr. Ercan'dan Bomba Açıklamalar!
Deprem Riski En Düşük İller: Nerede Yaşamak Daha Güvenli? Prof. Dr. Ercan'dan Bomba Açıklamalar!
Bursa'da Suya Yüzde 19 Oranında Zam Kararı Alındı
Bursa'da Suya Yüzde 19 Oranında Zam Kararı Alındı
Artvin'de Kuduz Salgını Nedeniyle Üç Köy Karantinaya Alındı
Artvin'de Kuduz Salgını Nedeniyle Üç Köy Karantinaya Alındı
Muğla'nın Ortaca İlçesinde 35 Kilogramlık Vazo Hırsızı Yakalandı
Muğla'nın Ortaca İlçesinde 35 Kilogramlık Vazo Hırsızı Yakalandı