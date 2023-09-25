Afyonkarahisar'da Kaza: 1 kişi öldü
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Afyonkarahisar'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
İ.U idaresindeki 41 SU 160 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolu Osman köyü yakınlarında B.A'nın kullandığı 03 HL 625 plakalı mısır silajı yüklü traktörün römorkuna çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobilde bulunan S.U. olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü İ.U yaralandı.
Yaralı İ.U, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yurttan