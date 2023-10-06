Afete hazırlıkta 86 bin 439 yapı incelendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Dirençli şehir Kocaeli” vizyonu kapsamında 1999 depreminden önce inşa edilen binaları olası bir afete hazırlıklı hale getirmek için hızlı bir yol kat ediyor. Bu bağlamda Dirençli şehir Kocaeli için hazırlanan eylem planlarından biri olan “Deprem Riski Altındaki Yapıların Belirlenmesi” çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi ile TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi arasında protokol imzalanmıştı. 1999 Gölcük depremini geçiren ve Sismik Tehlike Bölgeleri Haritasında yer alan 250 bin yapının detaylı olarak taranacağını ön gören protokolde şu ana kadar 86 bin 439 yapının incelenmesi tamamlandı.

110 MÜHENDİSE EĞİTİM VERİLDİ

Büyükşehir Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı, 1999 Marmara Depremi öncesi yapılan binalardan başlamak üzere Kocaeli sınırları içerisinde yer alan tüm binalara yönelik “Hasarsız Tespit Yöntemi-6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği EK-A” kullanılmak suretiyle yapılan çalışmalarda yoğun bir mesai harcıyor. İlk olarak yapıların hasarsız tespit edilebilmesi ile ilgili sürecin belirlenmesi ile birlikte Büyükşehir Belediyesi ile TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi arasında protokol imzalanarak, saha tespitlerinde kullanılacak yazılım geliştirildi. Yine Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Üniversitesi arasında imzalanan danışmanlık hizmet işi kapsamında sahada çalışacak 110 inşaat mühendisine yönelik eğitimler düzenlendi.

86 BİN 439 YAPI İNCELENDİ

Deprem Risk Haritasında zemin durumu sınıflandırmasına göre 17 Ağustos 1999 Depremi öncesi inşa edilen yapıların 86 bin 439’u incelendi. Proje kapsamında ilk 6 aylık dilimde 160 bini aşkın yapı stokunun taraması tamamlanacak. Yapılacak ikinci bir protokolle de sonraki 3 ay içinde 90 bin yapının daha incelenmesi hedefleniyor. Böylece incelenecek yapı stoku sayısı 250 bin olacak. Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi tarafından oluşturulan Bilim Kurulu’nun aldığı kararlar neticesinde yapılan çalışmalar öncelikli dönüşüm alanlarının belirlenmesine altlık teşkil ediyor.