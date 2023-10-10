  1. Anasayfa
  2. Yurttan
  3. Adıyaman'da DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Yayınlanma:
Adıyaman'da DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kent merkezinde terör örgütü DEAŞ üyelerinin kaldığını tespit ettiği evlere operasyon düzenledi.

Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kent merkezinde terör örgütü DEAŞ üyelerinin kaldığını tespit ettiği evlere operasyon düzenledi.

Operasyonda İ.N, L.H. ve A.A. gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak:Haber Kaynağı

Yurttan
Ankaralılar Dikkat! EGO’dan Bomba Güzergah Açıklaması: İşte Değişen Hatlar!
Ankaralılar Dikkat! EGO’dan Bomba Güzergah Açıklaması: İşte Değişen Hatlar!
Emekli NASA astronotu Hatay'da öğrencilerle buluştu
Emekli NASA astronotu Hatay'da öğrencilerle buluştu
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem korkuttu
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem korkuttu
50 Yaş Üstüne Sürpriz: Bedava Gezeceksiniz! Tarihi Yerleri Ücretsiz Keşfetme Fırsatı! Kimler Katılabilir?
50 Yaş Üstüne Sürpriz: Bedava Gezeceksiniz! Tarihi Yerleri Ücretsiz Keşfetme Fırsatı! Kimler Katılabilir?
Öğrenci Konaklama Krizi: Kiralık Evler Ulaşılmaz Oldu!
Öğrenci Konaklama Krizi: Kiralık Evler Ulaşılmaz Oldu!
Artvin'de Ayı Saldırısı
Artvin'de Ayı Saldırısı
Gaziantep'te Korkunç Kaza: 6 Ölü 16 Yaralı
Gaziantep'te Korkunç Kaza: 6 Ölü 16 Yaralı
Afete hazırlıkta 86 bin 439 yapı incelendi
Afete hazırlıkta 86 bin 439 yapı incelendi