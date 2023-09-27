Adana'da Yeni Bir Anaokulu: Çocuklar İçin Aydınlık Bir Gelecek

Gülben Ergen’in öncülüğünde kurulan Çocuklar Gülsün Diye Derneği, Türkiye'nin dört bir yanında eğitime katkı sağlamaya devam ediyor. 26 Eylül'de Adana Yüreğir'de açılışını gerçekleştirdiği 47. anaokuluyla çocukların eğitimine ışık tutmaya devam ediyor.

Murat Akray Anısına Bir Anaokulu

Akray Ailesi tarafından yapımı gerçekleştirilen bu değerli eğitim yuvasına “Çocuklar Gülsün Diye-Murat Akray Anaokulu” adı verildi. Bu özel günde; Gülben Ergen, Duru ve Akray ailesi, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu ve devletin değerli temsilcileri bir araya geldi. Açılışın hemen sonrasında bu yeni anaokulu, Millî Eğitim Bakanlığı’na hibe edilerek yaklaşık 100 minik öğrenciye kapılarını açtı.

Deprem Bölgelerine Destek

Çocuklar Gülsün Diye Derneği, deprem felaketlerinin yaralarını sarmak için harekete geçiyor. “11 Afet Bölgesinde 11 Anaokulu” sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Diyarbakır, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta anaokullarını tamamlayarak eğitime destek verdi.

Eğitimde Çığır Açan Yaklaşım

Adana'da hayata geçirilen Çocuklar Gülsün Diye – Murat Akray Anaokulu, çocukların bilişsel, sosyal, duygusal ve dil gelişimlerini destekleyerek potansiyellerini en üst seviyede ortaya koymalarını hedefliyor. Sistematik ve programlı bir eğitimle, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmelerine katkı sağlama gayesi güdüyor.

Türkiye Genelinde Eğitime Katkı

Çocuklar Gülsün Diye Derneği'nin Türkiye'nin birçok ilinde gerçekleştirdiği anaokulu projeleriyle eğitime büyük bir katkı sunduğunu görmekteyiz. Tokat'tan Sinop'a, İstanbul'dan Denizli'ye kadar birçok ilimizde eğitim seferberliği başlatılmış durumda.

Gelecek Planları

Dernek, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde ihtiyaç duyulan bölgelerde anaokulu yapımını sürdürecek. Çocuklarımıza aydınlık bir gelecek sunma adına bu değerli çalışmaların devam edeceğini bilmek, hepimiz için büyük bir mutluluk kaynağı.

Çocuklarımızın eğitimine yaptığı bu değerli katkılardan dolayı Çocuklar Gülsün Diye Derneği'ne teşekkürlerimizi sunarız.