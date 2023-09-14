Adana'da tarım işçileri arasında kavga çıktı, bir midibüs yandı

Adana’nın Karataş ilçesinde biber tarlasına hasat için çağırılan iki grup arasında "arazide kimin çalışacağına" yönelik tartışmanın ardından çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, 35 şüpheli gözaltına alındı. Olayda bir işçi midibüsü yangın çıkması sonucu kullanılamaz hale geldi.