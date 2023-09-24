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Adana'da minibüsten düşen çocuk yaralandı

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Adana'da minibüsten düşen çocuk yaralandı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, hareket halindeki minibüsten düşen 13 yaşındaki kız çocuğu hastaneye kaldırıldı. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen yolcu minibüsü, Çamlıbel Mahallesi'nde kapısı açık halde ilerlediği sırada inmek isteyen B.T. (13) dengesini kaybederek düştü.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, hareket halindeki minibüsten düşen 13 yaşındaki kız çocuğu hastaneye kaldırıldı. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen yolcu minibüsü, Çamlıbel Mahallesi'nde kapısı açık halde ilerlediği sırada inmek isteyen B.T. (13) dengesini kaybederek düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan B.T. sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çocuğun yola düşmesi araç içi ve çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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