Adana'da cinayet: Bir Kişi Bıçaklanarak Öldürüldü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Sarıyakup Mahallesi'nde Şıhmus Şaşatlı, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişiyle sokakta tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada Şaşatlı, bıçaklanarak ağır yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Şaşatlı doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden eşkalini belirlediği zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, Şıhmus Şaşatlı tartıştığı kişinin bıçakla saldırması üzerine kaçmaya çalışıyor. Bu sırada zanlı peşine düştüğü Şaşatlı'yı bıçaklıyor. Bir kişinin araya girmesiyle zanlı olay yerinden uzaklaşıyor.