Adana ve Hatay İçin Meteoroloji Uyarısı: Yoğun Yağış Bekleniyor!

Adana ve Hatay'da yaşayan vatandaşlar meteorolojik tahminlere dikkat kesildi. Önümüzdeki 10 gün içerisinde bu bölgeleri etkisi altına alması beklenen şiddetli yağışlar için alarm seviyesi yükseltildi. İşte detaylar…

Meteoroloji Uzmanından Kırmızı Alarm

Uzman meteorolog Kerem Ökten, sosyal medya hesabı üzerinden Adana ve Hatay bölgeleri için önemli uyarılarda bulundu. Ökten'in paylaşımlarına göre, bu bölgelerde beklenen yağışlar oldukça şiddetli olacak.

10 Günlük Şiddetli Yağış Tahmini

Kerem Ökten'in özellikle vurguladığı Doğu Akdeniz bölgesinde, Hatay ve Adana'nın bazı ilçelerinde yoğun yağış bekleniyor. Ökten'in belirttiği gibi, bu bölgelerde 10 gün boyunca körfezde önemli bir yağış miktarı bekleniyor ve denize toplam 111 mm yağışın düşeceği tahmin ediliyor.

Adana'nın Kıyı İlçelerine Dikkat!

Özellikle Adana'nın Karataş ve Yumurtalık ilçeleri yoğun yağışın etkisi altında kalabilir. Ancak, bu yağışların merkezi bölgelerde yoğun olmayacağı belirtildi. Ayrıca, bu yağışlar Mersin ve Antalya gibi komşu illeri de etkileyebilir.

Hatay Kıyıları Yoğun Yağışın Etkisinde

Hatay bölgesinde ise özellikle İskenderun, Payas ve Dörtyol ilçeleri şiddetli yağışların etkisi altında kalacak. Uzman meteorolog Kerem Ökten, bu ilçelerin kıyı kesimlerinde ciddi yağışların yaşanabileceğini vurguluyor.