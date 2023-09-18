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Adana Seyhan İlçesinde Silahla Vurulan Suriye Uyruklu İş Adamı Hayatını Kaybetti

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Adana Seyhan İlçesinde Silahla Vurulan Suriye Uyruklu İş Adamı Hayatını Kaybetti
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yaşanan acı olayda, Suriye uyruklu cep telefonu satıcı Ahmed Madarati, iş yerinde vurularak öldürüldü. Polisin kaçan zanlıyı yakalamak için çalışmaları devam ediyor.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yaşanan acı olayda, Suriye uyruklu cep telefonu satıcı Ahmed Madarati, iş yerinde vurularak öldürüldü. Polisin kaçan zanlıyı yakalamak için çalışmaları devam ediyor.

Mirzaçelebi Mahallesi'nde Drama

Olay, Adana'nın Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde cep telefonu satışı yapan Suriye uyruklu Ahmed Madarati'nin iş yerinde meydana geldi. İsminin henüz belirlenemediği bir zanlı, iş yerine gelerek Madarati ile tartıştı.

Tartışmanın Korkunç Sonu

Zanlı, tartışmanın ardından iş yerinden ayrıldı fakat av tüfeğiyle geri dönerek iş yerine ateş açtı. Ateşlenen saçmalar iş yerinin vitrinine isabet etti. Silahın tutukluk yapması üzerine Madarati, koşarak uzaklaşmaya çalıştı; ancak, zanlı peşinden giderek Madarati'yi sokakta vurdu.

Acil Müdahale Yetmedi

Ahmed Madarati, ambulansla hastaneye kaldırıldı, fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis Kaçan Zanlıyı Arıyor

Olayın hemen ardından başlatılan soruşturmada polis, kaçan zanlıyı yakalamak için geniş çaplı bir araştırma başlattı. Olayın sebepleri ve zanlı hakkında daha fazla bilgi alınması için çalışmalar sürüyor.

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