50 Yaş Üstüne Sürpriz: Bedava Gezeceksiniz! Tarihi Yerleri Ücretsiz Keşfetme Fırsatı! Kimler Katılabilir?

Bu belediye, sosyal belediyecilik yaklaşımı çerçevesinde hayata geçirdiği yeni projelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu kez gündemde olan, 50 yaş ve üzeri vatandaşlar için Ekim ayı süresince sağlanacak olan ücretsiz turistik geziler.

Buca Belediyesi'nin düzenlediği bu etkinlikte, Ekim ayının başından itibaren her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri gerçekleştirilen bu gezilerin ilk durağı, İzmir'in incisi olarak bilinen Şirince oldu. Katılımcılar, tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü bu bölgede unutulmaz anlar yaşadı. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın bu özel hizmeti için teşekkür mesajları yağdı.

Gezilerin Rotası

Pazartesi: Şirince, tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle baş döndürücü bir deneyim vaat ediyor.

Çarşamba: Ödemiş Birgi, Birleşmiş Milletler tarafından dünyanın en prestijli köylerinden biri olarak kabul edildi. Ziyaretçilerini tarihi atmosferiyle büyülüyor.

Cuma: Kemalpaşa Nazarköy, nazar boncuğu yapımıyla ünlü bu eşsiz köyde göz kamaştırıcı bir deneyim sizi bekliyor.

Katılım Koşulları ve İletişim

Bu özel gezi programı, Buca bölgesinde ikamet eden ve 50 yaşını doldurmuş tüm vatandaşlara açık. Gezilere katılmak ve daha fazla bilgi almak isteyenler, 0 232 439 10 10 (1473-1476-1479) numaralı telefon hattından yetkililere ulaşabilirler.