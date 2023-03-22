Ülkemizin yaşadığı deprem felaketi nedeniyle ertelenen, HDI Fibaemeklilik ve Antalyaspor'un bireysel emeklilik alanındaki "Antalyaspor Taraftarları Özel Emeklilik Planı” iş birliğinde imzalar atıldı. Taraftarlara güvenli bir tasarruf aracı sunulurken, kulübe de sürdürülebilir bir gelir kazandırmanın amaçlandığı özel emeklilik planında, sisteme dahil olanlar peşin giriş aidatı ödemeyecek. Yönetim gider kesintisinin de alınmayacağı projeden, taraftarlar aylık 100 TL’den başlayan katkı payı tutarları ile faydalanacak. 18 yaş altı taraftarın da faydalanacağı ve “Çocukluktan Emekliliğe Antalyaspor Seninle” sloganıyla hayata geçirilen projede, satışlar Mutlan Erdem Sigorta Acenteliği ve Fibabanka şubeleri aracılığıyla yapılacak. İş birliği açıklamasına ülkemizi derinden etkileyen depremler ve sel felaketiyle ilgili üzüntülerini paylaşarak başlayan HDI Fibaemeklilik Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu “depremde ve sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun. Birlik ve beraberlik içinde yaralarımızı sarmak için mücadelemizi sürdüreceğiz,” dedi. Bireysel emeklilik sektöründe spor kulüpleriyle iş birliğine giderek bir ilke imza attıklarını hatırlatan Öztürkoğlu, sporun ve sigortacılık sektörünün iki değerli markasının, Antalya’da bir araya gelmesinden dolayı mutlu olduklarını belirterek şunları söyledi: “Bu iş birliği, ülkemizde tasarruf bilincinin kökleşmesi için yürüttüğümüz çalışmalarımızın yeni bir adımı. BES bu noktada hem bireyi hem de ülke ekonomisini koruyan, geliştiren bir tasarruf aracı. Spor kültürü ve taraftarlığın bireyleri bu kültüre yönlendirmede güçlü bir etkisi var. Taraftar kulübüne de destek olmak istiyor. Antalyaspor Taraftarları Özel Emeklilik Planı ile taraftarı motive ederek hem kendi geleceklerine hem de kulüplerine yatırım yapmalarını sağlıyoruz.” Plana dahil olan taraftarların sistemin tüm avantajlarından faydalanabileceklerinin altını çizen Öztürkoğlu, “Devlet katkısının %25’ten %30’a çıkartılması gibi düzenlemelerle BES’in katılımcılara sağladığı fayda arttı. Uzun vadede güvenli bir tasarruf ve yatırım aracı olan bireysel emekliliğin katılımcılara getirisi de yüksek. Yeni düzenlemeler sayesinde, bu emeklilik planından 18 yaş altı genç taraftarlar da faydalanabilecek” dedi.

“Alanlarının iki güçlü markası bir araya geldi”

HDI Fibaemeklilik iş birliğiyle sektörde öncü bir adım atmaktan mutluluk duyduklarını paylaşan Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Aziz Çetin, depremler ve sonrasında yaşanan sel felaketi nedeniyle buruk bir sevinç yaşadıklarını belirterek şunları söyledi: “Alanlarının iki güçlü markası bir araya geldi. Her bir detay üzerinde titizlikle durarak, iki tarafın da içine sinen özel bir projeye imza attık. HDI Fibaemeklilik ile ilk adımlarını birlikte attığımız bu değerli projenin Sabri Başkanımın da desteğiyle kararlılıkla süreceğine inanıyorum. Uzun vadede kulübümüze sürdürülebilir bir getiri sağlayarak mali disiplinimize katkıda bulunmak istiyoruz. Mücadele ettiği her branşta iddiası olan, sportif başarı vizyonu yüksek Antalyaspor, marka değerine katkı sunan iş birlikleriyle büyümeye devam edecek.”

“Gönülden bağlı olduğum Antalyaspor ile çalışmak gurur verici”

Acente kanalında projenin satış süreçlerini yürütecek Mutlan Erdem Sigorta Acenteliği Genel Müdürü Mutlan Erdem de konuşmasında son dönemde yaşanan afetler nedeniyle ülke olarak derin bir üzüntü içerisinde olduğumuzu belirterek, “HDI Fibaemeklilik’in müşteri memnuniyetini merkeze alan anlayışını kendimize rehber edinerek taraftarlarımıza en iyi hizmeti sunacağız. Gönülden bağlı olduğum Antalyaspor için çalışmak gurur verici. Geleceği için birikim yaparken kulübümüze de kazandıracak olan taraftarımız, her zaman olduğu gibi yine bizim en büyük güç kaynağımız olacak,” dedi.