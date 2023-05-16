Panik satışları ortadan kalktıktan sonra endeksin daha dengeli bir seyir izlemesi beklenebilir ancak bunun için öncelikle sert satışlara sahne olan bankacılık sektöründeki baskının hafiflemesi gerektiğine inanıyoruz. Cuma günkü tatil nedeniyle işlem günü açısından kısa olan haftanın geri kalanında ise her iki yöne doğru sert hareketler yaşanabileceğine yönelik görüşümüzü koruyoruz.

TL: Dolar endeksi son dönemde dirençli bir görünüm sergilerken Fed’in Haziran ayında faiz artırımına gitme ihtimalinin son günlerdeki verilerin ardından %8’den %16’ya yükseldiğini görüyoruz. Bu ihtimal hala çok düşük olsa da doların gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında dirençli kalmasını sağlıyor. TL’de ise seçimin ardından kırılganlığın devam ettiğini görüyoruz. Özellikle Türkiye’nin 5 yıl vadeli CDS priminin dün 600 baz puanın üzerini test etmesi son derece dikkat çekiciydi. Mevcut görünüm altında kısa vadede hafif yukarı yönlü eğilimin devam edebileceğine yönelik görüşümüzü koruyoruz.

Borsa İstanbul: Dün güne sert satışlarla başlayan BIST-100 endeksi açılış ile birlikte devre kesici uygulamasına takıldı. Saat 10.30’da endeksin yeniden açılmasının ardından ise daha dengeli bir seyir izlemeye başladığını ve %6’nın üzerinde olan kayıplarını gün içinde %3’ün altına taşımayı başardığını gördük. Geçen hafta bankalarda yoğunlaşan alımlar ise seçimin ardından terse dönerek bu kez kuvvetli satış baskısı yarattı. Genel hatlarıyla negatif seyreden günde pozitif unsurlar ise kalıcı olamasa da açılışın ardından kayıpların belirgin şekilde azalması ve endeksin günün büyük bölümünde 4500 desteğinin üzerinde tutunması oldu. Ancak günün sonunda yeniden gün içi dip seviyelere yaklaşılması bugün için pozitif bir sinyal vermiyor. Teknik açıdan 4500 seviyesinin altında endeks üzerindeki baskının devam edebileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bu bölgedeki rakamlar negatif bir sinyal verecektir.

BIST-30 EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 5086 puanda kapatan BIST-30 kontratlarında 5036, 4985, 4934 ve 4883 destek olarak izlenebilir. 5122, 5163, 5198 ve 5239 ise direnç noktalarını oluşturuyor.

USD/TL EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 19.9684 seviyesinde kapatan USD/TL vadeli işlem kontratlarında 19.9485, 19.9085, 19.8685 ve 19.7885 destek olarak izlenebilir. 19.9885, 20.0285, 20.068 ve 20.1480 ise direnç noktalarını oluşturuyor.