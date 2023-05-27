Apple ürünlerindeki artan fiyatlarla birlikte, birçok kişi cebinden daha az para çıkarmanın yollarını arıyor. Peki, yurt dışından iPhone almak gerçekten daha ekonomik bir seçenek mi? Telefonu Türkiye’de kullanabilmek için hangi prosedürleri takip etmek gerekiyor ve bu süreçte ne tür ek masraflarla karşılaşabilirsiniz? Yurt dışından getirilen iPhone'larda garanti durumu nasıl işliyor? İşte bu soruların yanıtlarını, bu konuya dair tüm detayları sizin için derledik ve sizin için en iyi kararı vermenize yardımcı olacak bilgileri bir araya getirdik. Devamını okuyun ve iPhone alırken kendinizi beklenmedik sürprizlerden koruyun.

Yurt Dışından iPhone Almak: Karlı mı, Zararlı mı?

Son zamanlarda Apple ürünlerine Türkiye’de yaşanan artan kur ve vergiler sebebiyle zam gelmesi, kullanıcıları alternatif seçenekleri düşünmeye yönlendirdi. Bu seçeneklerin başında yurt dışından iPhone satın almak geliyor. Ancak bu durum gerçekten karlı mı? Yurt dışından iPhone almakla ilgili merak edilen tüm detayları sizin için derledik.

Yurt Dışından Telefon Getirmenin Kuralları Nelerdir?

İlk olarak, telefonu satın aldıktan sonra Türkiye’de kullanabilmeniz için pasaportunuza kayıt yaptırmanız gerekiyor. Bunun için bir kayıt ücreti ödemeniz ve telefonu 3 yıl boyunca pasaport sahibi adına alınmış sim kartlar dışında kullanamamanız gerekiyor. Yurt dışından alacağınız iPhone'ların Türkiye’de garantisi olmayacaklarını ve sadece 1 yıl geçerli global garantiden yararlanabileceğinizi unutmayın.

Getirme Hakkı ve Vergi Durumu

3 yıl takvim yılı içerisinde sadece 1 kere telefon getirme hakkınız olduğunu unutmayın. Bunun dışında getireceğiniz tüm telefonlar gümrük vergisine tabi olacak. Bu durumda, telefonu yurt dışından getirmenin tüm avantajı kaçabilir.

Yurt Dışından iPhone Satın Almanın Maliyeti Nedir?

Yurt dışından iPhone almanın maliyetini hesaplamak için şu adımları izlemeliyiz:

Telefonun yurt dışı fiyatını güncel kur ile çarpıp TL sonucu bulmak Bu sonuca 618 TL‘lik “Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı” ödemesini eklemek. Ve en son olarak 6 bin 91 TL tutarındaki “Pasaport Kayıt Ücreti” ödemesini eklemek.

Örneğin, Apple'ın en pahalı telefonu iPhone 14 Pro Max 1 TB versiyonunu Amerika’dan 1599 $ veya Avrupa’dan 2 bin 129 € fiyatıyla satın aldığınızı düşünelim. Bu durumda, Amerika üzerinden satın almanız durumunda...

Yenigün Haber Merkezi