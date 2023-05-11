Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler kapsamında, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu.

Yurt dışı temsilciliklerde 9 Mayıs'ta tamamlanan oy kullanma işlemlerinin ardından, Avrupa'da Türk vatandaşlarının yoğun yaşadığı ülkelerde kullanılan oylar, uçaklarla Ankara'ya getirildi.

Oyları taşıyan Türk Hava Yolları'nın "Selçuklu", "Çatalhöyük" ve "Rize-Artvin" uçakları, aralıklı olarak Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı.

Yurt dışı temsilciliklerde kullanılan oyların Türkiye'ye yolculuğu

Havalimanına inen ilk uçakta görevli, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Eş Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, oyların taşınma işleminin ciddi güvenlik önlemleri alınarak yapıldığını vurguladı.

Yolculuğa başlarken uçağın içinde ve bagaj alanında incelemelerde bulunduklarını kaydeden Karayel, "Hem bu oylar kullanılırken hem de bu oylar uçağa kadar getirirken bütün siyasi parti temsilcileri bu oyların etrafındaydı. Hem de sandık başındaydı. Sandık tutanaklarını imzaladılar, çuvallara konulurken süreci takip ettiler." dedi.

Karayel, yurt dışında oy kullanan bütün seçmenlere teşekkür etti. (AA)