Dil yeterliliklerine talebin en yoğun olduğu ilkbahar ve yaz mevsimleri öncesinde, dünyanın en popüler İngilizce dil sınavı IELTS, potansiyel adaylara ihtiyaçlarına en uygun seçimi yapmaları için çeşitli testler sunuyor. Adayların öncelikli olarak amaçlarını belirlemesi, doğru İngilizce yeterlilik sınavını seçmek için atılan ilk adım oluyor. Yurtdışında yaşamak, eğitim almak veya çalışmak için gerekli olan IELTS sınavına giren adaylar, hayallerini gerçekleştirme yolunda bir adım öne çıkıyor.

Dil değerlendirmesinde dünyanın önde gelen uzmanları tarafından geliştirilen IELTS, dünya çapında 11 bin 500’den fazla kuruluş tarafından tanınan, yüksek öğrenim ve küresel göç için dünyanın en popüler İngilizce dil yeterlilik sınavı olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda, dünyanın şu anda sıralamadaki en iyi 50 üniversitesi tarafından kabul edilen tek İngilizce dil sınavı olma ayrıcalığına sahip.

Amaca yönelik en uygun test seçeneği

IELTS Akademik ve IELTS Genel Eğitim olmak üzere iki IELTS sınavı bulunuyor. Potansiyel adayların alması gereken test çeşidi, ne yapmak istediklerine bağlı olarak değişiyor. Adayların İngilizce dil yeterlilik seviyesinin akademik bir ortam için uygun olup olmadığını ölçen IELTS Academic, akademik dilin özelliklerini yansıtıyor ve adayın, öğrenim görmeye başlamak için hazır olup olmadığını değerlendiriyor. Öte yandan İngilizce dil yeterliliğini pratik ve günlük bir bağlamda ölçen IELTS Genel Eğitimi’nde görevler ve sınavlar, iş yerinde ve sosyal ortamlarda yaşanabilecek durumları yansıtıyor.

Her iki sınav da kağıt-kalem ile, bilgisayar üzerinden veya IELTS Online ile uzaktan alınabiliyor ve Dinleme, Okuma, Yazma ve Konuşma olmak üzere dört bölümden oluşan benzer formatlara sahip. Bu bölümlerin her biri, daha sonra genel puana etki eden bireysel bir puan oluşturuyor ve sonuçlar, 1'den (en düşük) 9'a (en yüksek) kadar bir ölçekte bant puanlarıyla rapor ediliyor.

30 yıllık tecrübe ile daha iyi bir gelecek…

British Council, 30 yılı aşkın süredir 140 ülkede IELTS sınavlarını gerçekleştirme konusunda edindiği deneyimle, adaylara en uygun koşulları sağlıyor. 800'den fazla resmi British Council IELTS sınav merkezi ile adaylar, sorunsuz bir IELTS yolculuğu için kayıtlarını çeşitli tarih ve lokasyonda çevrimiçi olarak veya şahsen yaptırabiliyor. Sınava girecekler ayrıca, sınavın dört bölümü hakkında alıştırmalar ve e-kitaplar içeren örnek videolar, süreli deneme sınavları, test uzmanlarından tavsiyeler ve ipuçları içeren son dakika hazırlık kursu 'Road to IELTS'e ücretsiz olarak erişim şansına sahip oluyor.

IELTS sınavının içeriği, herkesin anlayabileceği şekilde geliştiriliyor ve kusursuz sistemi sayesinde, tüm sınavların adil ve doğru bir şekilde değerlendirilmesi sağlanıyor. Sınava girenler sonuçlarını, 3-13 gün içinde hızlı bir şekilde alabiliyor.

British Council, adayların deneyimini iyileştirmek için sürekli olarak IELTS'i geliştiriyor ve 30 yıldır ister İngilizce becerilerini kanıtlamalarına ister dünyanın farklı yerlerine seyahat etmelerine veya istedikleri iş fırsatını elde etmelerine yardımcı olabilmek için dünya çapında hayat değiştiren fırsatlara yeni kapılar açıyor.

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