Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un Almanya'daki satış fiyatı açıklandı. Yurt dışı fiyatlandırmada kur farkı nedeniyle TOGG, Almanya'da Türkiye'den daha yüksek bir fiyata satılacak.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobil projesi TOGG ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye'de yüksek bir fiyata satışa çıkan TOGG'un Almanya'daki satış fiyatı da belirlendi. Bu durum, Almanya'da TOGG'un Türkiye'den daha pahalıya satılacağı anlamına geliyor.

TOGG'un Almanya'daki Satış Fiyatı Ne Kadar Olacak?

TOGG'un Türkiye'deki satış fiyatının ardından yurt dışındaki fiyatı merak konusu olmuştu. Türkiye'de yüksek bir fiyatla satışa çıkan TOGG'un Almanya'daki fiyatı da nihayet belirlendi. Alman yayın kuruluşları tarafından yapılan açıklamada, TOGG'un Almanya fiyatı 47 bin Euro olarak belirtildi.

Türkiye'deki TOGG Fiyatlarına Kıyasla Almanya'daki Fiyat Nasıl?

Türkiye'deki fiyatlandırmaya kıyasla, TOGG Almanya'da daha yüksek bir fiyata satılacak. Bu durum, kur farkının TOGG'un yurt dışı fiyatlandırmasında etkili olduğunu gösteriyor. Türkiye'deki TOGG fiyatları T10X V1 RWD Standart Menzil modeli için 953 bin TL, bir üst modeli olan V2RWD Standart Menzil için 1 milyon 55 bin TL, V2 RWD Uzun Menzil için ise 1 milyon 215 bin TL olarak belirlenmişti.

TOGG Ne Zaman Yurt Dışında Satışa Sunulacak?

TOGG'un yurt dışında satışa sunulması 2023 yılının sonlarına doğru bekleniyor. Türkiye'de farklı modelleri ile satışa çıkan TOGG'un, 2024 yılının sonlarına doğru Avrupa'da satışa sunulması planlanıyor.

TOGG'un Batı Avrupa Pazarında Yeri Olacak mı?

TOGG'un yurt dışındaki satış fiyatının belirlenmesi, TOGG'un ilerleyen dönemlerde Batı Avrupa pazarında etkin bir şekilde yer alacağına işaret ediyor. TOGG'un ön siparişlerinin verildiği ve teslimatlarının beklenmeye başlandığı Türkiye'de, TOGG'un yurt dışı satış planları büyük bir ilgiyle takip ediliyor