Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa ve İsviçre gibi birçok Avrupa ülkesinde oy verme süreci belirlenen tarihlerde başladı ve devam ediyor. Ancak, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İngiltere, Kanada, Avustralya ve Japonya gibi ülkelerde oy verme süresi sadece iki güne düşürüldü. Bu ülkelerdeki seçim merkezlerinde, Kılıçdaroğlu'nun yüzde 50'den fazla oy alması, sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, ikinci tur seçimler için ABD'deki oy verme sürecinin sadece 20-21 Mayıs tarihlerini kapsayacağını duyurdu. Bu açıklama, sosyal medyada geniş yankı buldu.

İngiltere'deki oy verme tarihleri, daha önce 20-24 Mayıs olarak belirlenmişken, Londra ve Edinburg'da 20-21 Mayıs'a indirildi. Manchester'daki tarihler ise değişmedi.

Kanada'daki seçim merkezlerinde de oy verme süresi 20-21 Mayıs olarak belirlendi. Aynı şekilde, Avustralya'da da oy verme süresi 20-21 Mayıs olarak duyuruldu.

İrlanda ve Japonya'da, Kılıçdaroğlu'nun yüksek oy aldığı ülkeler arasında yer alıyor ve bu ülkelerde de oy verme tarihleri 20-21 Mayıs'a indirildi.

YSK'nın daha önceki açıklamasında, "Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması durumunda ise yurt dışı seçmenler 20 – 24 Mayıs tarihleri arasında oy kullanabilecek." denilmişti. Bu son değişiklikler, belirtilen tarihlerin dışında gerçekleştiği için eleştirilere neden oldu.