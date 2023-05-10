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Yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemi 9 Mayıs'ta sona ermişti. Gümrük kapılarında ise oy verme işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek. (AA)

Oyların bulunduğu çuvallar gün içinde İstanbul'a gelmeye devam edecek.

Oyların içinde bulunduğu torbalar daha sonra Arnavutköy 4. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu tarafından Ankara'da bulunan Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu na ulaştırılacak.

Ayrıca yetkililere ve parti temsilcilerine imzalı tutanak verildi.

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Oylar, görevliler nezaretinde havalimanındaki yurt dışı seçim bölgesi başkanlığına götürüldü. Yurt dışından getirilen oy torbaları, görevli hakim nezaretinde İstanbul Havalimanı'nda 7 kilitle açılabilen çelik kapılı bir odada muhafaza altına alındı.

Uçaktan alınan oyların bulunduğu mühürlü çuvallar, yetkililer tarafından apronda bekleyen araca konuldu.

- Oy torbaları 7 kilitle açılabilen çelik kapılı bir odada muhafaza altına alındı

Yurt dışı temsilciliklerdeki oy kullanma işlemi 9 Mayıs'ta tamamlandı. Kullanılan oyların bulunduğu çuvallar, sandık ve seçim görevlilerinin gözetiminde mühürlendikten sonra kurye ve siyasi parti temsilciler eşliğinde Türk Hava Yollarının (THY) tarifeli uçaklarıyla İstanbul Havalimanı'na getirildi.