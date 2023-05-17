2023 seçimlerinin ikinci turuna geçildiği ve yurt dışında oy kullanma işlemlerinin ne zaman başlayacağı konusu, YSK Başkanı Ahmet Yener'in açıklamasıyla netlik kazandı. Yener, 28 Mayıs Pazar günü yapılacak ikinci tur seçimlerinin öncesinde yurt dışında yaşayan kişilerin oylarını kullanabileceğini belirtti.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49,51, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44,88, ve Sayın Oğan'ın yüzde 5,47 oy aldığı görüldü. Hiçbir adayın seçilme yeterliliğine ulaşamadığı belirtildi ve 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verildi.

Yener, ikinci turda oy pusulalarında sıralamada değişiklik olmayacağını, Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise ikinci sırada yer alacağını belirtti.

Yurt dışında ve gümrük kapılarında oy kullanma işlemleri 20 Mayıs 2023'te başlayacak ve 24 Mayıs 2023'te sona erecek. Bu tarihler arasında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, seçimlerde oylarını kullanabilecek. 24 Mayıs 2023'te ise Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak.

YSK Başkanı Ahmet Yener, 2023 seçimlerinin ikinci turunda yurt dışında oy kullanma işlemlerinin 20 Mayıs 2023'te başlayacağını açıkladı. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, belirtilen tarihler arasında oylarını kullanabilecekler.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının, seçimlerde oylarını nasıl kullanacaklarına dair detaylı bilgi için YSK'nın resmi web sitesini ziyaret edebilirler.

Yenigün Haber Merkezi