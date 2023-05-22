İMALAT YILLIK %40,21 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri madencilik ve taş ocakçılığında %34,14, imalatta %40,21 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri ara malında %38,34, dayanıklı tüketim malında %44,23, dayanıksız tüketim malında %40,77, enerjide %14,70, sermaye malında %44,90 artış olarak gerçekleşti.

İMALAT AYLIK %2,43 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri madencilik ve taş ocakçılığında %2,20, imalatta %2,43 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ara malında %2,04, dayanıklı tüketim malında %2,15, dayanıksız tüketim malında %2,48, enerjide %0,11, sermaye malında %3,84 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık YD-ÜFE'ye göre 9 alt sektör daha düşük, 16 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünleri %14,70, metal cevherleri %17,72, ana metaller %28,20 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık içecekler %64,15, diğer metalik olmayan mineral ürünler %55,80, makine ve ekipmanlar b.y.s. %53,24 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık YD-ÜFE'ye göre 13 alt sektör daha düşük, 12 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

YD-ÜFE sektörlerinden basım ve kayıt hizmetleri %0,74, içecekler %0,72, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler %0,05 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık diğer mamul eşyalar %4,14, motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork %4,11, makine ve ekipmanlar b.y.s. %3,89 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.