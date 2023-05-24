TRT 1' de yayınlanan Yürek Çıkmazı dzi setinde Cemal Toktaş krizi çıktı. Dizide Kıvanç rolüne hayat veren Toktaş, sezonun başından beri yer aldığı "Yürek Çıkmazı" dizisinin çekimleri tamamlanmadan Kanal D'nin "Dönence" isimli dizisiyle anlaştı. Durumdan haberdar olan Yürek Çıkmazı yapım şirketi Gold Film ile Cemal Toktaş arasında kriz yaşandı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Cemal Toktaş TRT 1'deki dizisinin sezon finaline 2 bölüm kala İzmir Foça'ya gitti ve Dönence isimli dizisinin setine çıktı. Toktaş'ın bu durumu sözleşme dışı olduğu için yasak olmasına rağmen başka bir dizinin çekimlerine katıldığını öğrenen yapım şirketi, kendileriyle sözleşmesi olduğu halde haber vermeden başka bir diziyle anlaşma yapan menajerlik şirketi hakkında yasal işlem başlatabileceğini duyurdu.

GERİ ADIM ATARAK DÖNENCE DİZİSİNİ BIRAKTI

Bu arada 'Dönence' setinde sadece bir sahne çeken Cemal Toktaş, bu gerilimin ardından diziden ayrılarak İstanbul'a döndü. Yürek Çıkmazı dizisnde Toktaş'ın akıbeti merak edilirken Dönence dizisi baba rolü için Ogün Kaptanoğlu ile anlaştı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi