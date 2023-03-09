Yunus Günçe 1976, Almanya Türk sinema-dizi oyuncusu, sunucu, DJ ve komedyen. Aslen Trabzonludur.

Number One TV'de başlamış olduğu DJ'lik kariyerine Radio Hot'ta devam etmiştir. TRT 1'de Uçurtma adlı çocuk programının sunuculuğunu yapmıştır. Hot TV'de başladığı Dejavu adlı TV programı, Best TV'de devam etmiştir. TRT 1'de yayınlanan Koçum Benim adlı okul dizisinde Gökhan 'Çekirge' karakterini canlandırmıştır.

Çeşitli markaların televizyon ve basılı çalışmalarında oyunculuk yapmıştır ayrıca pek çok markanın reklam filmlerinde seslendirme yapmıştır. Mustafa Altıoklar'ın yönetmenliğini üstlendiği O Şimdi Asker, Oğuzhan Tercan'ın yönettiği Hırsız Var adlı sinema filmlerinde rol almıştır.

Türkiye'nin çeşitli kulüplerinde DJ olarak müzik yapmaktadır. Şu anda Asmalı Mescit Novo'da salı geceleri çalmaktadır.

Diziler

2017 : Seni Kimler Aldı

2015 : Kaçak

2008 : Rüzgâr

2007 : Beşinci Boyut

2007 : Gemilerde Talim Var

2006 : Candan Öte

2005 : Sihirli Annem

2005 : Savcının Karısı

2005 : Aşk Her Yaşta

2004 : Görünmez Adam

2003 : Aşk Olsun

2002 : Bir Tatlı Huzur

2002 : Koçum Benim

Filmler

2004 : Hırsız Var

2002 : O Şimdi Asker

Sunuculuk

Kariyeri boyunca çeşitli televizyon projeleri gerçekleştiren Yunus Günçe TRT Spor'da pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, farklı spor dallarını eğlenceli bir formatla sunmaktadır. Yunus Günçe ile Spor Aktif hâlen güncel olarak yayınlanmaktadır.

Deja Vu

46

Video Gak

Spor Aktif - TRT Spor (yayında)

Beni İkna Et - CNN Türk (yayında)

Para Bende - tv8 (yayında)

Yarışmalar

2004: Ünlüler Çiftliği

2016: Survivor Ünlüler - Gönüllüler

Programlar

2017-2018: Survivor Panorama

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