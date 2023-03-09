Yunus Günçe 1976, Almanya Türk sinema-dizi oyuncusu, sunucu, DJ ve komedyen. Aslen Trabzonludur.
Number One TV'de başlamış olduğu DJ'lik kariyerine Radio Hot'ta devam etmiştir. TRT 1'de Uçurtma adlı çocuk programının sunuculuğunu yapmıştır. Hot TV'de başladığı Dejavu adlı TV programı, Best TV'de devam etmiştir. TRT 1'de yayınlanan Koçum Benim adlı okul dizisinde Gökhan 'Çekirge' karakterini canlandırmıştır.
Çeşitli markaların televizyon ve basılı çalışmalarında oyunculuk yapmıştır ayrıca pek çok markanın reklam filmlerinde seslendirme yapmıştır. Mustafa Altıoklar'ın yönetmenliğini üstlendiği O Şimdi Asker, Oğuzhan Tercan'ın yönettiği Hırsız Var adlı sinema filmlerinde rol almıştır.
Türkiye'nin çeşitli kulüplerinde DJ olarak müzik yapmaktadır. Şu anda Asmalı Mescit Novo'da salı geceleri çalmaktadır.
Diziler
- 2017 : Seni Kimler Aldı
- 2015 : Kaçak
- 2008 : Rüzgâr
- 2007 : Beşinci Boyut
- 2007 : Gemilerde Talim Var
- 2006 : Candan Öte
- 2005 : Sihirli Annem
- 2005 : Savcının Karısı
- 2005 : Aşk Her Yaşta
- 2004 : Görünmez Adam
- 2003 : Aşk Olsun
- 2002 : Bir Tatlı Huzur
- 2002 : Koçum Benim
Filmler
- 2004 : Hırsız Var
- 2002 : O Şimdi Asker
Sunuculuk
Kariyeri boyunca çeşitli televizyon projeleri gerçekleştiren Yunus Günçe TRT Spor'da pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, farklı spor dallarını eğlenceli bir formatla sunmaktadır. Yunus Günçe ile Spor Aktif hâlen güncel olarak yayınlanmaktadır.
- Deja Vu
- 46
- Video Gak
- Spor Aktif - TRT Spor (yayında)
- Beni İkna Et - CNN Türk (yayında)
- Para Bende - tv8 (yayında)
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Yarışmalar
- 2004: Ünlüler Çiftliği
- 2016: Survivor Ünlüler - Gönüllüler
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Programlar
- 2017-2018: Survivor Panorama