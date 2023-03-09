Oyuncu Yunus Günçe seçimlerle ilgili yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti, tepkisel sözleri medyanın gündemine oturdu. Yunus Günçe'nin şoke eden açıklamasına tepki gösteren "15 Mayıs sabahı hepiniz çöpsünüz. Hiçbir şey olmaz. Gözyaşı dökseniz de. Limon satabilirsiniz. Korsan taksici de olabilirsiniz, pislik de olabilirsiniz."

ADI YUNUS GÜNÇE…

OYUNCUYMUŞ..

MİLLETİ TEHTİD EDİYOR…



GÖRÜN MİLLET,

BU HAYSİYETSİZLER NASIL KİN YÜKLÜ;"G... yırtsanız olmayacak.Limon satabilirsiniz.Korsan taksici olabilirsiniz. Ya da p...k olun."

15 MAYIS DA SENİN SURATINA TÜKÜRMEK BOYNUMUZUN BORCU.

pic.twitter.com/aj5irbbJ5o — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) March 8, 2023

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi