Oyuncu Yunus Günçe seçimlerle ilgili yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti, tepkisel sözleri medyanın gündemine oturdu. Yunus Günçe'nin şoke eden açıklamasına tepki gösteren "15 Mayıs sabahı hepiniz çöpsünüz. Hiçbir şey olmaz. Gözyaşı dökseniz de. Limon satabilirsiniz. Korsan taksici de olabilirsiniz, pislik de olabilirsiniz."

Atiye'den çağrı Atiye'den çağrı

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi