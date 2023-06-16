Dünyada tekstil sektörünün en değerli markalarından biri ve Avrupa’nın tek çatı altındaki en büyük entegre yünlü kumaş üreticisi olan Yünsa, yarım asırlık başarılı geçmişini çalışanları ile birlikte kutladı. Yünsa Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sürmegöz, bundan tam 50 yıl önce, rahmetli Sakıp Sabancı başkanlığında kurulan ve yıllar içinde büyüyerek, dünyanın en önemli yünlü kumaş üreticilerinden biri haline gelen Yünsa’nın daha güçlü ve daha başarılı bir geleceğe doğru yelken açtığını söyledi.

Etkinlikte konuşan Mustafa Sürmegöz;

“Yünsa; üretim kalitesi dünya çapında kanıtlanmış son derece itibarlı bir marka. Biz de bu güçlü markayı daha da ileriye götürmek için tüm gücümüzle çalışıyor, Yünsa’yı dünya liderliğine taşıyacak yolculuğumuzda şirketimizin güçlenmesine ve verimliliğimizi arttırmaya destek olacak yeni yatırımları hayata geçiriyoruz. 2021 yılından itibaren uygulamaya koyduğumuz stratejik büyüme ve yatırım hamlelerimizin bir kısmını hayata geçirdik ve bu sene de üretim kapasitemizi ve kalitemizi daha da yükseltecek yenilenme yatırımlarımıza devam ediyoruz” dedi.

2025 yılında Avrupa’nın, 2030 yılında da dünyanın lider markası olma hedeflerine, Yünsa’nın başarılı çalışanları ile ulaşmanın hiç de zor olmayacağına inandığını söyleyen Mustafa Sürmegöz, şirketin yarım asırlık geçmişinin önemli bir bölümüne tanıklık eden arkadaşlarına teşekkür ederek 35 yılı aşkın çalışanlarına kıdem ödüllerini takdim etti.

Yünsa fabrika alanında gerçekleşen kutlama etkinliği ikramlar ve keyifli bir konser ile sona erdi.